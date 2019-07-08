وقال كمارا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "سنفرح اليوم بهذا الفوز ضد فريق رائع كانت مبارياته في الدور الأول مميزة جدا".وأضاف كمارا "مالي منتخب قوي للغاية ويمتلك مدربا مميزا، ولم نتمكن من الظهور بكل قوتنا أمامه، ولكن تمكنا من تحمل الضغوط في الشوط الأول وكنا الأفضل في الشوط الثاني".
وتابع "مالي كانت جيدة في أوقات ونحن أيضا ونجحنا في تسجيل هدف والفوز بالمباراة والتأهل لدور الثمانية للبطولة لأننا نبحث عن اللقب القاري".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب كوت ديفوار: نستحق الفوز على مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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