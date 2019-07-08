مدرب كوت ديفوار: نستحق الفوز على مالي

أكد إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن فريقه يستحق الفوز على مالي والتأهل لدور الــ8 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال كمارا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "سنفرح اليوم بهذا الفوز ضد فريق رائع كانت مبارياته في الدور الأول مميزة جدا".

وأضاف كمارا "مالي منتخب قوي للغاية ويمتلك مدربا مميزا، ولم نتمكن من الظهور بكل قوتنا أمامه، ولكن تمكنا من تحمل الضغوط في الشوط الأول وكنا الأفضل في الشوط الثاني".

وتابع "مالي كانت جيدة في أوقات ونحن أيضا ونجحنا في تسجيل هدف والفوز بالمباراة والتأهل لدور الثمانية للبطولة لأننا نبحث عن اللقب القاري".

