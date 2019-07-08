شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الإعلام الرياضي» يطلق برامجه التدريبية في القصيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

واصل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إقامة سلسلة برامجه التدريبية التي يقيمها على مستوى كافة مناطق المملكة، حيث انطلق اليوم (الاثنين) في مدينة بريدة بمنطقة القصيم البرنامج التدريبي «أدوات المراسل الميداني» الخاص بمسار الإذاعة والتلفزيون، ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم، بحضور عدد من أعضاء الاتحاد والإعلاميين والطلاب الموهوبين في مجال الإعلام بمنطقة القصيم.

وفي بداية البرنامج قدم المحاضر غازي بن عبدالمحسن العلي جلسة تعريفية عن أهم وأبرز المهارات التي يحتاجها المراسل الصحفي التي تتيح له تغطية الأحداث الصحفية ونقلها بكل سرعة ومصداقية لوسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى عدد من الدروس التطبيقية في هذا المجال.

وكان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أقام 9 برامج تدريبية في الفترة السابقة في كل من جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة عسير والرياض وحائل في مساري الصحافة والإذاعة والتلفزيون، من أصل 60 برنامجاً تدريبياً كان الاتحاد قد أعلن عنها في وقت سابق، حيث تأتي هذه البرامج ضمن خطة الاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي على كافة الأصعدة، ولتطوير الكفاءات الإعلامية السعودية.