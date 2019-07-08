شكرا لقرائتكم خبر عن الحميدي: رالي عسير سيُعزز مكانة المنطقة سياحياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أكد نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن رالي عسير 2019 سيكون الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية، تحت رعاية أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وذلك خلال الفترة من 31 يوليو حتى 3 أغسطس القادم.

وأوضح الحميدي أن الهدف الرئيس من الرالي هو تطوير الرياضة واحداً من أهم المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية المملكة 2030، لتعزيز مكانة منطقة عسير على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية من خلال استقطاب هواة رياضة الراليات من جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على المنطقة وإبراز مقوماتها السياحية والتاريخية بشكل أكبر عبر تطوير المفاهيم السياحية والاقتصادية وإبراز مدى قوة الترابط الاجتماعي بين أهالي عسير.

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ونوه الحميدي أن النسختين السابقتين من الرالي حققتا نجاحاً مميزاً، وسيتم العمل على مواصلة سلسلة النجاحات في ظل ما تحقق، لافتاً إلى أن المنطقة تمتلك الخبرة والطموح والإمكانات لتحقيق نجاحات تُسجَّل باسم الوطن، مشيراً إلى أن أبناء عسير والشعب السعودي مثال حقيقي للطموح والإنجاز، من خلال حرصهم الدائم على التميز عبر تطبيق أعلى معايير الجودة في الأعمال المُنفَّذة.

وبيّن أن جميع التجهيزات تجري في مواقعها المحددة، وكافة اللجان تعمل بتفانٍ وإخلاص لاستقبال وإنجاح هذا الحدث الوطني، بتوجيه ومتابعة مباشرة من أمير منطقة عسير، متوقعاً أن يظهر رالي عسير بالشكل الذي يُلبِّي الطموحات.

وقال نائب رئيس مجلس التنمية السياحية: «لقد حبانا الله قيادة حكيمة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قيادة أحبت شعبها وجعلت رفاهيته وراحته هدفاً رئيساً لكل مشاريعها وخططها التنموية، فبادلها الشعب المحبة والوفاء والولاء».

وذكر الحميدي في ختام حديثه، أن رالي عسير ستصاحبه باقة من الأنشطة والفعاليات التي لا تقل أهمية عن السباق، وستنطلق يوم 28 يوليو الجاري، حرصاً على تلبية حاجات جميع شرائح المجتمع، وستشمل الرالي العائلي، والدرفت، والكارتينج، والأوتوكروس، وغيرها من الأنشطة المُحفِّزة للأسرة والمجتمع لمتابعة الرالي عن قرب.