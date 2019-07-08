شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يوقع مع الكاميروني أرنود ديوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن نادي الرائد، اليوم (الاثنين)، تعاقده رسمياً مع اللاعب الكاميروني أرنود ديوم. وذكر الحساب الرسمي للنادي أن التعاقد مع لاعب الوسط الكاميروني (30 عاماً) سيكون لموسمين. وسبق لـ«ديوم» أن لعب للعديد من الأندية الأوروبية أبرزها أندرلخت البلجيكي، رودا جي سي الهولندي، آكهيسار سبور التركي وهارتس الأسكتلندي.



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