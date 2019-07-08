الكابيتانو يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل يدرس حسام غالى كابتن الأهلى السابق ومدير الكرة بنادى الجونة الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة. واختار حسام غالى طريق الإدارة من بوابة نادي الجونة ليكون أبرز المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة خاصة وأنه يملك من المقومات الكثير لخدمة ملف كرة القدم وتحديدا المنتخبات الوطنية. ويدير اتحاد الكرة حاليا اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وفقًا للائحة النظام الأساسي للجبلاية بعد تقدم مجلس الإدارة برئاسة هاني أبوريدة بإستقالة على خلفية الخروج من أمم أفريقيا. Advertisements

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