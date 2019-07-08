شكرا لقرائتكم باسم مرسى يكشف لـ "الخليج 365" مصيره مع الزمالك فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف باسم مرسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك المنتهية إعارته من نادى سموحة عن مصيره مع القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.
أكد مرسى فى تصريحات لـ "سوبركورة" أنه لم يعرف أى شئ بشأن مصيره سواء بالاستمرار فى قلعة ميت عقبة أو الرحيل فى فترة الانتقالات الصيفية، موضحا أنه يتواجد حاليا فى مسقط رأسه بطنطا.
ورد باسم مرسى عن الأنباء التى ترددت بشأن جلوس مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع نجله أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بشأن رفض عودة اللاعب قائلا :" مصيرى سيتحدد خلال أسبوع ومعرفش حاجة".
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