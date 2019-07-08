شكرا لقرائتكم النصر القاهري يعلن عن بدء اختبارات كرة القدم للناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي النصر الرياضي عن بدء اختبارات كرة القدم للناشئين لموسم 2019 / 2020 وذلك غدا الثلاثاء الموافق 9 يوليو. Advertisements وتقام الاختبارات بمقر النادي بمصر الجديدة يوميا من التاسعة صباحا عدا يوم الجمعة وتفتح باب الاختبارات للمواليد من 1999 حتي 2009 تحت اشراف نخبة من مدربي النادي بقيادة محمد عبد الفتاح كفتة مدير الكرة. ويؤكد نادي النصر أنه لا يوجد أي اختبارات خارج مقر النادي او بالمحافظات وكل ما ينشر عن وجود اختبارات خارج مقر النادي غير صحيح .

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