شكرا لقرائتكم رغم الإقالة.. أجيرى يقيم لنهاية يوليو على نفقة الجبلاية بأغلى الفنادق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن حقيقة إقامة المدرب المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر المقال من منصبه على خلفية الخروج المهين من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على يد جنوب أفريقيا فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأول على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى أمام 60 ألف مشجع بأحد فنادق القاهرة حتى نهاية يوليو الجارى.

وأكد المصدر، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل قام بسداد كامل قيمة إقامة المدرب الأجنبى لمدة شهر كامل لنهاية يوليو الجارى.

وقال المصدر، إن اتحاد الكرة يتحمل مبلغ مالي كبير للغاية مقابل إقامة المدرب بأغلى فنادق القاهرة والتى أقام فيها طيلت فترة تولية المسئولية.