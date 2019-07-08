شكرا لقرائتكم أسامة نبيه يتحدث عن ترشيحه لتدريب الفراعنة بشكل مؤقت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة نبيه المدرب المساعد الأسبق للمنتخب الوطنى الأول عن موقفه من تولى منصب داخل الجهاز الفنى للفراعنة خلال الفترة المقبل عقب قرار إقالة خافيير أجيرى المدير الفنى المقال وجهاز المعاون.

دخل أسامة نبيه المدرب المساعد للمنتخب الوطني الأول فى الجهاز الفنى الأسبق تحت قيادة هيكتور كوبر دائرة الترشيحات لتدريب الفراعنة خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل مؤقت لحين تعيين جهاز فنى كامل للفريق خلال الفترة المقبلة.

أكد أسامة نبيه فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بالطبع تحت أمر المنتخب الوطنيفى أى مركز وتحت أى مسمى".

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أضاف: "جميعنا يتمنى خدمة منتخب بلاده وأيضاً المساهمة فى رسم البسمة على وجه الجماهير وإسعادهم".

تابع أسامة نبيه أنه بمجرد تكليفه سيقوم على دراسة الفترة السابقة بالاضافة الى التى تولى فيها المهمة مع هيكتور كوبر للوقوف على الصورة التى يمكن من خلالها بناء فريق قادر على نيل ثقة الجماهير، وقال بالطبع سأوافق حتى لو كانت الفترة مؤقتة لحين تعيين مدير فنى أجنبى للمنتخب.

جاء ذلك فى الوقت الذى بدأ فيه عدد كبير من الأسماء تتردد لقيادة منتخب مصر فى الفترة المقبلة خلفًا لخافيير أجيرى المدير الفنى المقال من منصبه بسبب الخروج المهين من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على يد جنوب أفريقيا فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأول على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى امام 60 ألف مشجع.