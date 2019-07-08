شكرا لقرائتكم فوزي الحدود مطلوب في المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولوا نادي مصر المقاصة في مفاضات جادة مع محمد فوزي صانع ألعاب فريق حرس الحدود للفوز بخدماته خلال الميركاتو الصيفي في صفقة انتقال حر . وعلم الخليج 365 ان فوزي قد تلقى اتصالا من مسئول بارز في المقاصة ليستطلع رأيه بشأن انضمامه للفريق الفيومي . كان فوزي قد نجح في فسخ تعاقده مع النادي العسكرى بالتراضي ، و حصوله على الإستغناء الخاص به ، بعد الإتفاق على تنازله عن مستحقاته المتأخرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوزي الحدود مطلوب في المقاصة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.