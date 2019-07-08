شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: لاعبو المنتخب لا يتحملون المسئولية وسمسار أجيرى من اختار اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال عبد الحميد لاعب منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، إن السبب الرئيسى لخروج المنتخب المصرى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، هو عدم العقاب عندما أخطأ اللاعبون داخل بطولة كاس العالم، وذالك حينما سمحوا بالتصوير داخل الغرف مقابل الحصول على أموال من شركات الإعلانات، هذا الأمر جعل اللاعبين لا يتحملون المسئولية، ولا يلعبون بروح لأنهم على علم بعدم وجود عقاب مهما حدث.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أى شخص لا يتعرض للعقاب سيفعل ما يحلو له، لو تعرض اللاعبين للعقاب من قبل، كانو سيأدون داخل الملعب بشكل مشرف، من أجل البطولة والجماهير والتنظيم المشرف الذى عكس صورة جيدة عن مصر للعالم كله.

Advertisements

وبالحديث عن المستوى الفنى للمنتخب قال الكابتن جمال: حذرت الجميع من قبل من تدخل السماسرة داخل المنتخب مثلما يتدخلون فى الأندية، سمسار أجيرى هو من أختار لاعبى المنتخب بمساعدة هانى رمزى وأحمد ناجى، ولم يقم أجيرى بإختيار أى لاعب، السمسار داخل مصر اصبح هو قائد الفريق، يختار الجهاز الإدارى والفنى وأيضاً اللاعبين، فى الدورى المصرى هناك ثلاث أندية تدار بواسطتهم وبعد مرور عامين، سيصلو إلى عشرة وأكثر.

وتابععبد الحميد، ما أحزننى أكثر هو ما حدث بعد الخروج من البطولة، فرأيت الجميع يهاجمون بعضهم، الجميع قام بفتح الملفات، هانى رمزى أتهم أحمد ناجى بإختيار اللاعبين، فخرج ناجى لينكر الأمر ويتهم رمزى بأنه من أختارهم.

وعن اتحاد الكرة قال: الاتحاد يجلب أشخاص لا صلة لهم بكرة القدم ويجعلهم ذو مناصب عليا، لماذا لا يتلفت أحد لى؟؟ انا كابتن منتخب مصر ولعبت للأهلى والزمالك، أمتلك خبرات ستحسن من فكر كرة القدم، الاتحاد الأن يأتى بالأصدقاء والأحباب و"البزنس"، ولا يتم النظر لقدماء اللاعبين أصحاب الخبرات الحقيقية داخل ملاعب كرة القدم، أريد أن اتواجد داخل إتحاد الكرة بأى منصب سواء مدير، او عضو، أومستشار.