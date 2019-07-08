شكرا لقرائتكم الهلال يبدأ مبارياته الودية أمام سيبيتال النمساوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد الهلال لخوض أولى مبارياته الودية أمام فريق سيبيتال النمساوي ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة لينز النمساوية ويمتد حتى أواخر الشهر الجاري.
ويلعب الهلال للمرة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الروماني رازفان لوتشيسكو أمام الفريق النمساوي الذي ينشط في الدرجة الرابعة، على أن يلاقي أندية رابيد لينز وبودافوكي النمساويان لاحقاً، وأودنيزي الإيطالي بالإضافة إلى فريقين سيتم تسميتهما لاحقاً.
ويمتد معسكر الهلال حتى يوم 24 يوليو الجاري، ويعود الفريق إلى الرياض في اليوم اللاحق تمهيداً لمواجهة أهلي جدة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا مطلع الشهر المقبل.
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