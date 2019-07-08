شكرا لقرائتكم أهلي جدة يتعاقد مع الصربي دانيال أليكسيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة أهلي جدة التوقيع مع صانع الألعاب الصربي دانيال أليكسيتش قادماً من مالاتياسبور التركي بعقد يمتد 3 مواسم.

وبدأ أليكسيتش (28 عاماً) مشواره مع كرة القدم في عام 2007 وتحديداً مع نادي فويفودينا الصربي الذي باع عقده بعد 3 أعوام إلى جنوى الإيطالي، ومع الأخير خاض مباراة واحدة قبل إعارته إلى غروثر فورت الألماني.

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وبعد فترة جيدة مع غروثر فورت، انتقل إلى فرنسا موسم 2012-2013 وتحديداً نحو فريق سانت إيتيان، لكنه لم يستطع اللعب كثيراً، وخاض عدة مباريات مع الفريق الثاني، ورحل معاراً إلى نادي آريس أفينون الفرنسي، وبعدها انتقل إلى ليتشيا غادنيك البولندي، قبل أن يرحل إلى الدوري السويسري مع سانت غيلين.

واستطاع أليكسيتش السطوع من جديد في سويسرا، وخاض 80 مباراة في الدوري مع سانت غيلين وسجل خلالها 22 هدفاً، وانتقل العام الماضي إلى مالاتياسبور التركي الذي سجل بقميصه 10 أهداف في 31 مباراة.

وعلى الصعيد الدولي، مثل دانيال منتخبات صربيا السنية، وفي عام 2008 خاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب الكبار، وغاب بعد ذلك عن المباريات الدولية 10 أعوام حتى ظهر مجدداً في دوري الأمم الأوروبي العام الماضي في مباراة أمام ليتوانيا.