Tunisia vs Ghana بث مباشر كورة ستار مباراة تونس وغانا دور الـ16 أمم افريقيا 2019 | yalla shoot ماتش...

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موعد مباراة تونس وغانا kora star

تقام مباراة تونس وغانا kora live اليوم الاثنين 8/72019 في استاد الاسماعيلية ويتم بث مباراة تونس وغانا مباشرة عبر قناة bein sport وقناة beoutq والعديد من القنوات الرياضية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر ،العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة بتوقيت تونس.

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