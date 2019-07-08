فريق مصر المقاصة يبدأ استعداداته إلى الموسم الجديد

يبدأ فريق مصر المقاصة فترة الاستعداد الأولى للموسم الجديد على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، حيث يجري اللاعبون عدد من التدريبات البدنية لكي يتم وضع برنامج تأهيل خاص لكل لاعب من اللاعبين للوصول لأعلى فورمه بدنية في إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة، كما أن اللاعبين قد قرروا الاستعداد للتمارين لبطولة كأس مصر.

وأيضاً تستعد مصر المقاصة لمواجهة الزمالك في شهر سبتمبر القادم في دور الثمانية لبطولة كاس مصر، بالإضافة إلى أن فريق المقاصة قد حقق المركز السادس بجدول الدوري في الموسم الحالي تحت قيادة فنية لطلعت يوسف الذي قد رحل قبل نهاية المسابقة، كما أن فريق المقاصة أكد وأعلن أنه سيبدأ الاستعداد على أكمل وجه لمواجهة الزمالك.