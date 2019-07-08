مصر تواجه فريق الرأس الأخضر في البطولة الإفريقية تحت 16عام

منتخب ناشني السلة تحت 16 سنة يتقابل مع نظير فريق الرأس الأخضر في ثالث مواجهات البطولة الأفريقية التي قد تقام بالرأس الأخضر، حيث قد أعلنت أنها تستمر البطولة حتى 15 يوليو القادم، حيث أن القائمة تضم كلاً من اللاعب محمد جابر وأسر جودة وإبراهيم محمد نبيل، ومحمود وليد، ومؤمن طارق، وخيري، وأحمد ياسر، وعمر سعد، وبلال عبد المطلب، وكريم وليد، وعلى أحمد، ومحمد على، وعبد الله ناصر.

والبعثة يترأسها خالد القوصى، حيث أنه كان يتولى بعثة منتخبي السيدات والرجال في التصفيات الأفريقية للمنظمة الخامسة، إلا أنه لم يعد مع البعثة، حيث أنه قرر الذهاب إلى الرأس الأخضر لرئاسة بعثة الناشئين، كما أن منتخب رجال كرة السلة تأهل إلى بطولة الأفرو.