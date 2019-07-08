الفرنسي ألافيليب يفوز بالمرحلة الثالثة من طواف فرنسا وينتزع القميص الأصفر

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انتزع الفرنسي جوليان ألافيليب القميص الأصفر من الهولندي مايك تونيسن، وذلك عقب فوزه بالمرحلة الثالثة للنسخة الـ 106 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية الذي انطلق السبت من العاصمة البلجيكية بروكسل على أن يختتم في 28 تموز/يوليو بعد 21 مرحلة في جادة الشانزيليزيه.

وقطع ألافيليب (27 عاما) مسافة المرحلة التي ربطت بين بين بينش (بلجيكا) وإيبيرناي والبالغة 215 كلم بزمن 4 ساعات و40 دقيقة و29 ثانية بمعدل وسطي بلغ 46,1 كلم/ساعة متقدما بفارق 26 ثانية على الاسترالي مايكل ماتيوز والبلجيكي جاسبر ستويفين.

وهي المرة الثالثة التي يحرز فيها ألافيليب مرحلة في طواف فرنسا، وبات أول دراج فرنسي يحمل القميص الأصفر للسباق منذ طوني غالوبان عام 2014.

وقال ألافيليب "كنت متحمسا جدا لتقديم مرحلة جيدة، والمسار ناسبني كثيرا".

وحل الهولندي تونيسن بطل المرحلة الاولى، في المركز 80 بفارق 5 دقائق خلف ألافيليب.

وتقام المرحلة الرابعة الثلاثاء بين رينس ونانسي على مسافة 213,5 كلم.

- ترتيب الفرق الخمسة الأوائل في المرحلة الثالثة:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب 4:40.29 ساعات

2. الأسترالي مايكل ماتيوز بفارق 26 ثانية

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3. البلجيكي جاسبر ستويفين التوقيت ذاته

4. البلجيكي غريغ فان أفيرمايت التوقيت ذاته

5. السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته

- الترتيب العام للدراجين للخمسة الاوائل:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب 9:32.19 ساعات

2. الألماني فوت فان أرت بفارق 20 ثانية

3. الهولندي ستيفن كرويسويك بفارق 25 ث

4. النيوزيلندي جورج بينيت بفارق 25 ث

5. الأسترالي مايكل ماتيوز بفارق 40 ث