باسم مرسى يكشف لـ"سوبر كورة" مصيره مع الزمالك فى الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باسم مرسى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، المنتهية إعارته من نادى سموحة عن مصيره مع القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.
أكد مرسى فى تصريحات لـ"سوبركورة" أنه لم يعرف أى شيء بشأن مصيره سواء بالاستمرار فى قلعة ميت عقبة أو الرحيل فى فترة الانتقالات الصيفية، موضحًا أنه يتواجد حاليًا فى مسقط رأسه بطنطا.
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