شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حماس وجدية الزمالك فى ثانى وديات معسكر قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت علامات الجدية والحماس على لاعبى الزمالك أمام فريق أنورثوسيس القبرصى، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما اليوم، بملعب بلاتريس بقبرص، وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 3/3، ضمن التجارب الودية التى يخوضها الفريق الأبيض استعدادًا لاستئناف الدورى عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

ونشر الموقع الرسمى للزمالك، صورًا من مباراة الفريق أمام أنورثوسيس القبرصى، حيث كان انتهي الشوط الأول بتقدم الفريق القبرصي بهدفين وشهد حماسًا شديدًا بين الفريقين حيث تبادل الفريقان الهجمات إلا أنها انتهت بين أقدام المدافعين وصادف سوء التوفيق أيمن حفني من تصويبة رائعة مرت بجوار القائم وأخرى من عمر السعيد.

وفي الشوط الثاني دفع خالد جلال المدير الفنى للزمالك بكل من عمر صلاح وحازم إمام ومحمد ومحمد عبد السلام ومحمد ابراهيم وأوباما ومحمود عبد العزيز بدل من عماد السيد ومحمود الشحات وأيمن حفني ومحمد عنتر ويوسف حسن كما دفع أحمد سيد زيزو بدلاً من أحمد مدبولي وحميد أحداد بدلاً من عمر السعيد.

ونجح الفريق القبرصي فى إحراز هدف ثالث اعترض عليه لاعبو الزمالك بسبب التسلل وانتفض بعده لاعبو الفريق الأبيض ونجح أوباما في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الثامنة وصغط لاعبو الزمالك بقوة ونجح أحداد في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 30 قبل أن يحرز محمد ابراهيم هدف التعادل من ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الثاني بثلاث دقائق وكاد لاعبو الزمالك أن يضيفوا الهدف الرابع لولا تألق حارس أنورثوسيس فاماغوستا.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراتين وديتين أخريين في معسكره بقبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز قبل العودة إلى القاهرة يوم السبت المقبل.

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