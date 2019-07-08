شاهد.. أهداف الأهلى فى مباراة سوكر سمارت بمعسكر إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الأهلي فى تحقيق فوز عريض بنتيجة 9 أهداف نظيفة على حساب نظيره فريق سوكر سمارت الإسباني في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي ضمن معسكر الإعداد الخارجي فى إسبانيا استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز حيث يتبقي للأحمر مباراتين ألأمام المقاولون والزمالك. سجل أهداف الأهلى كل من حسين الشحات ووليد أزارو "هدفين" وأحمد الشيخ "هدفين" ورمضان صبحى وصلاح محسن وناصر ماهر وهدف بأقدام مدافع الفريق المنافس بالخطأ فى مرماه. Advertisements وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.

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