شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو رقص عمرو وردة يثير الجدل على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول بعض النشطاء على فيس بوك فيديو لعمرو وردة، لاعب المنتخب الوطنى المحترف باليونان، يرقص فيه مع مجموعة من الشباب وهو ما أثار علامات استفهام حول اللاعب، الذى أثار جدلا واسعا فى الشارع المصرى بتصرفاته الغريبة، خاصة ما نشر من فيديوهات منتسبة له خلال معسكر المنتخب الوطنى الذى كان يشارك فى كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان عمرو وردة مثار جدل كبير وتم إيقافه واستبعاده من معسكر المنتخب قبل مباراة أوغندا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أفريقيا، قبل أن يتراجع اتحاد الكرة السابق برئاسة هانى أبو ريدة ويرفع الإيقاف بعد تدخل اللاعبين الذين طلبوا الإعفاء عن زميلهم رغم ما انتشر له من مخالفات.

الفيديو المنتشر لعمرو وردة أثار ردود فعل مختلفة فى التعليقات، فهناك من أكد اشمئزازه من الفيديو، وأيضا من علق بعبارة: "يا نهار أسود".. وأيضا من اعتبر الأمر عاديا.