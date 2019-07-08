شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أجيرى يقيم لنهاية يوليو على نفقة الجبلاية بأغلى الفنادق رغم الإقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة إقامة المدرب المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر المقال من منصبه، على خلفية الخروج المهين من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على يد جنوب أفريقيا فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأول على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى، أمام 60 ألف مشجع بأحد فنادق القاهرة حتى نهاية يوليو الحالى.

وقال المصدر إن اتحاد الكرة يتحمل مبلغا ماليا كبيرا للغاية مقابل إقامة المدرب بأغلى فنادق القاهرة، والتى أقام فيها طيلة فترة توليه المسئولية.

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