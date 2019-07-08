شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. سرقة 74 ألف جنيه من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي أزمة كبرى خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اكتشاف سرقة مبلغ 74 ألف جنيه من فرع القلعة الحمراء فى مدينة نصر، خاصة بعد اكتشاف أن المتسبب في هذه الواقعة أحد كبار مشرفي الأمن بالنادي. لمعرفة التفاصيل كاملة اضغط هنا..

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