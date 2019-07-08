شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفيل الإيفوارى يدهس النسر المالى فى مدرجات السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع أحد مشجعى منتخب كوت ديفوار لافتة تضمن دهس الفيل الإيفوارى للنسر المالى فى المباراة التى تجمع المنتخبين حاليًا، على استاد السويس، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

ويسعى منتخب كوت ديفوار الملقب بـ"الأفيال" لقطع خطوة جديدة في رحلة استعادة الهيبة ومكانته المرموقة بين عمالقة القارة السمراء، وذلك بتحقيق الفوز على مالي في مباراة اليوم وشارك منتخب كوت ديفوار فى بطولة أمم أفريقيا 22 مرة، حصد خلالها اللقب القارى فى مناسبتين، بينما حل فى الوصافة مرتين أيضًا، وودع النسخة الأخيرة من المسابقة التى أقيمت عام 2017 فى الجابون من الدور الأول، بعدما حصد نقطتين بالتعادل مع توجو والكونغو الديمقراطية وخسر أمام المغرب، ليسجل المشاركة الأسوأ فى تاريخه.

وحجز منتخب مالي الملقب بـ"النسور" مقعده في دور الـ16، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمت منتخبات تونس وأنجولا وموريتانيا، برصيد 7 نقاط، عقب تحقيق انتصارين مقابل تعادل وحيد، بينما تأهل منتخب كوت ديفوار للدور ذاته، بعدما حصل على المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات المغرب وجنوب أفريقيا وناميبيا، برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارة وحيدة.

ويسعى منتخب مالي لكسر العقدة وتحقيق فوزه الأول على كوت ديفوار في تاريخ المواجهات التي جمعتهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية، من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق حلم التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

مباراة مالي وكوت ديفوار اليوم هي الخامسة التي تجمع بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية على مدار التاريخ، وتمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل المنتخبان في مباراة وحيدة، بينما لم يتمكن منتخب مالي من إلحاق الهزيمة بنظيره الايفواري واكتفى منتخب مالي بتسجيل هدفين في شباك كوت ديفوار، بينما إستقبل مرماه 8 أهداف خلال 4 مباريات جمعتهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما لم يتذوق منتخب مالي طعم الانتصار على كوت ديفوار منذ عام 1983 وانتصرت ثلاث مرات فقط في 18 مواجهة جمعتهما بشكل عام.

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