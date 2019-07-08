شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على سوكر سمارت 9-0 فى أولى وديات معسكر إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فوزا عريضا بنتيجة 9 أهداف نظيفة على حساب نظيره فريق سوكر سمارت الإسبانى، فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتى ضمن معسكر الإعداد الخارجي.

بدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبى الأهلى واستحواذ على الكرة ونجح رمضان صبحى فى الحصول على ركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة نفذها على معلول، إلا أن حارس سوكر سمارت تصدى لها، وبعد ذلك توالت الفرص للاعبى الأهلى أمام مرمى المنافس.

وفى الدقيقة 11 سجل حسين الشحات هدف التقدم بعدما مرر معلول عرضية متقنة حولها الشحات فى المرمى معلنا عن أول أهداف اللقاء، ومع مرور الوقت زاد ضغط لاعبى الأهلى فى وسط الملعب وهو ما أسفر عن عدة فرص أمام المرمى.

وفى الدقيقة 20 حصل الأهلى على ركلة حرة نفذها أحمد فتحى لكنها لم تشكل خطورة على المنافس وتوقفت المبارة فى منتصف الشوط لتناول الماء والاستراحة قبل استئنافها من جديد، وبعدها لاحت فرصة خطيرة لفريق سوكر سمارت من عرضية من الجبهة اليمنى أنقذها على معلول.

وفى الدقيقة 30 مرر صالح جمعة كرة مميزة لوليد أزارو الذى انفرد بالمرمى لكن مدافع سوكر سمارت تدخل وأنقذها قبل دخولها المرمى، وبعدها سدد السولية كرة قوية مرت أعلى العارضة. وفى الدقيقة ٣٤ نجح أزارو فى تسجيل الهدف الثانى بعد تمريرة مميزة من صالح جمعة، وبعدها بدقيقتين سجل مدافع فريق سوكر سمارت هدفا عكسيا لترتفع حصيلة الشوط الأول إلى ثلاثة أهداف.

واستمرت صحوة الأهلى وكاد أزارو يضيف الهدف الرابع بعدما سدد كرة قوية ارتدت من العارضة، وفى الدقيقة ٣٧ سجل رمضان صبحى الهدف الرابع بعد تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

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وفى الدقيقة 40 سجل أزارو الهدف الخامس من مجهود فردى مميز بعد مراوغة مدافع المنافس وسجل هدفا مميزا. واستمرت سيطرة اللاعبين على مجريات اللعب إلى أن أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق بخمسة أهداف دون مقابل.

مع بداية الشوط الثانى دفع مارتن لاسارتى بعدة تغييرات، حيث شارك ياسر إبراهيم وأحمد علاء وباسم على ومحمد هانى وحسام عاشور وهشام محمد وجونيو أجايى وأحمد الشيخ وناصر ماهر وصلاح محسن.

استمرت خطورة لاعبى الأهلى، حيث توغل ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء ومرر كرة خطيرة أنقذها الحارس، وبعدها بدقيقة صوب كرة قوية مرت أعلى العارضة، وشكل باسم على خطورة كبيرة بعد أن شارك فى الجبهة اليسرى وارسل أكثر من عرضية متقنة.



وفى الدقيقة 11 شارك أحمد طارق بدلا من على لطفى، وفى الدقيقة 15 سجل صلاح محسن الهدف السادس من تصويبة قوية سكنت شباك المنافس.

وواصل لاعبو الأهلى السيطرة على مجريات اللعب وفى الدقيقة 23 سجل أحمد الشيخ الهدف السابع بعد أن تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد بقوة معززا من تقدم الفريق.

واستمر استحواذ لاعبى الأهلى وأنقذ القائم هدفا من كرة صلاح محسن، وبعدها بدقائق ارتقى أحمد علاء وسدد رأسية متقنة ارتدت من العارضة، وفى الدقيقة 36 صوب الشيخ كرة قوية ارتدت من القائم واكملها ناصر ماهر مسجلا الهدف الثامن للفريق.

واستمر تفوق لاعبى الفريق، حيث نجح أحمد الشيخ فى إضافة الهدف التاسع بعد فاصل من المهارات وصوب عاشور تسديدة قوية مرت أعلى العارضة قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز كبير للأهلى خلال الودية الأولى بمعسكر إسبانيا.