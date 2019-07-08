حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، ثروت سويلم يدير اتحاد الكرة بعد الاستقالة الجماعية لمجلس أبو ريدة. ثروت سويلم يدير اتحاد الكرة بعد الاستقالة الجماعية لمجلس أبو ريدة اللجنة الأولمبية: اعتماد الاستقالة الجماعية لاتحاد الكرة بعد 7 أيام من تقديمها الأجندة الدولية تضع اتحاد الكرة فى ورطة بعد إقالة أجيرى جوزيه لـ"سوبر كورة": صلاح وقع للأهلي رسميًا وهذه أسباب فشل الصفقة صور.. ديسابر يوقع عقد تدريب بيراميدز لمدة موسمين ويشكل جهازه المعاون Advertisements سوبر كورة .. الأهلي يطلب ضم "رومانة" ميزان بيراميدز الأهلى ينهى ترتيبات سفر الرباعى الدولى إلى إسبانيا بعد توديع الكان الزمالك يتعادل مع أنورثوسيس القبرصى 3 / 3 وديًا الزمالك يحسم ملف المعارين بعد عودة خالد جلال من قبرص

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