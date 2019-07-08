اخبار الرياضه

تعرف على جدول سيدات الطائرة فى البطولة الأفريقية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول سيدات الطائرة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة منافسات البطولة الأفريقية غدًا الثلاثاء على صالة أكتوبر الدولية، ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر أولى لقاءاته أمام السنغال فى الثامنة مساء الغد. 

 

بينما يلتقى منتخبنا الوطنى مع المغرب فى الثامنة مساء الأربعاء، قبل أن يختتم الدور الأول الخميس.

Advertisements

 

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم 3 فرق فقط، بينما تضم المجموعة الثانية 4 منتخبات وهم، الكاميرون وكينيا بوتسوانا والجزائر.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على جدول سيدات الطائرة فى البطولة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا