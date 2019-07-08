شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول سيدات الطائرة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة منافسات البطولة الأفريقية غدًا الثلاثاء على صالة أكتوبر الدولية، ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر أولى لقاءاته أمام السنغال فى الثامنة مساء الغد.

بينما يلتقى منتخبنا الوطنى مع المغرب فى الثامنة مساء الأربعاء، قبل أن يختتم الدور الأول الخميس.

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ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم 3 فرق فقط، بينما تضم المجموعة الثانية 4 منتخبات وهم، الكاميرون وكينيا بوتسوانا والجزائر.