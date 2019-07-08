أزارو يسجل هدفاً استثنائيا .. الأهلي يكتسح سوكر سمارت الإسباني 9-0 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اكتسح الفريق الأول للأهلي منافسه "سوكر سمارت" الإسباني 9-0 في المباراة الودية التي أقيمت اليوم ، الأثنين، على ملعب "لافينكا" بمدينة "اليكانتي" التي تسضيف معسكر الإعداد الخارجي للفريق الأحمر.

وسجل للأهلي كلا من: حسين الشحات ورمضان صبحي وناصر ماهر ورمضان صبحي وصلاح محسن وأحمد الشيخ ووليد أزارو (هاتريك)

ودفع الأوروجوائي مارتن لاسارتي بقوته الضاربة وفى مقدمتهم رمضان صبحي الذي نجح الأهلي فى تجديد إعارته قبل أيام بالإضافة إلى وليد أزارو الذى سجل هدفاً رائعا ضمن الهاتريك فيما شهدت المباراة مشاركة الحارس الشاب أحمد طارق سليمان نجل مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني.

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وغاب عن المشاركة فى المباراة الحارس الشاب مصطفى شوبير وعربي بدر وعمار حمدي وإسلام محارب وأحمد حمودي وعمرو جمال ومحمد شريف، بالإضافة إلى المصابين مؤمن زكريا ومحمود وحيد ومحمد عبدالمنعم وحسين السيد الذي يجري تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراتين وديتين اخريين خلال المعسكر الذي يختتم يوم ١٦ يوليو الجاري استعدادا للمرحلة المهمة التي تشهد حسم مسابقة الدوري.