تقارير مغربية: زياش يعتزل دوليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، عن اتخاذ حكيم زياش لاعب المنتخب المغربي والمحترف في صفوف آياكس أمستردام الهولندي، قرارًا بالاعتزال اللعب دوليًا.

ووفقًا للصحيفة المغربية، فإن زياش اتخذ القرار بعد وصوله لهولندا حيث لم يرد على اتصالات فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم والذي حاول التواصل معه أكثر من مرة.

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وأضافت الصحيفة أن زياش استشار المقربين منه بشأن قرار الاعتزال ليقرر اللاعب وضع حدًا لمسيرته الدولية.

وكان المنتخب المغربي ودّع منافسات أمم أفريقيا على يد المنتخب البنيني بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بنتيجة (1-1).

وشهد لقاء المنتخب المغربي ونظيره البنيني إهدار زياش ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن أحداث المباراة.