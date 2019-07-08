ثروت سويلم يتحدث عن موعد الانتخابات المقبلة والمدرب الجديد للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، صعوبة تحديد موعد الانتخابات المقبلة بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس إدارة الجبلاية، مشددًا على أنه لن يدير الاتحاد إلا أصحاب الخبرة ومن ليس لهم مصالح شخصية.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم باستقالة جماعية بعد توديع المنتخب لكأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف باستاد القاهرة يوم السبت الماضي، في إطار منافسات دور الـ16 للمسابقة القارية.

وقال سويلم في تصريحات هاتفية لـ"صدى البلد": "خسارة المنتخب تسببت في حزن كبير للشعب المصري، والدولة بذلت مجهودا كبيرا لتنظيم البطولة بهذا الشكل المشرف، ويجب استكمال مسيرة النجاح بتواجد الجماهير لإظهار مصر الآمنة للعالم".

وأضاف: "اتحاد الكرة لم يقصر في أي شيء وقدّم كافة الإمكانيات للمنتخب باختيار جهاز فني له اسم كبير في عالم التدريب، لكن المدرب لم يقدم شيئًا للمنتخب وكان اللاعبون دون المستوى، وكانت النتيجة هي الإقصاء المبكر من المسابقة".

وأكمل: "رأى مجلس إدارة اتحاد الكرة أن تقديم الاستقالة هو أقل شيء يمكن تقديمه في إطار الهجوم الشرس ضده، ويجب الاستعداد جيدًا للمرحلة المقبلة باستكمال بطولتي الدوري وكأس مصر، قبل تنظيم كأس الأمم الأفريقية للشباب في نوفمبر".

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وأوضح: "يجب الاعتراف بوجود أخطاء فنية وإدارية أدت إلى إقصاء المنتخب من كأس الأمم الأفريقية، وتقديم الاستقالة الجماعية يُظهر للناس الاعتراف بالخطأ بعد النتائج السيئة".

وتحدث سويلم عن الانتخابات المقبلة قائلا: "الوضع الطبيعي إن المجلس السابق كان مستمرًا حتى عام 2020، ووفقًا للائحة حال استقالة المجلس، يتولى المدير التنفيذي تسيير الأعمال حتى أقرب جمعية عمومية بعد ثلاثة أشهر قبل إجراء انتخابات جديدة".

وتابع: "تعتبر تلك الفترة (3 أشهر) بداية لموسم جديد وتنظيم كأس أمم جديدة، فمن الصعب تحديد موعد الانتخابات المقبلة، الأمر محل دراسة حاليًا بين وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لاتخاذ قرار نهائي بشأن الانتخابات المقبلة".

ووصل: "قد يتم إصدار قرار بشأن الأمر خلال الأسبوع المقبل، وزير الشباب والرياضة هو من سيتخذ القرار النهائي في تلك الفترة الانتقالية سواء إذا كانت 8 أشهر أو 3 أشهر قبل إجراء الانتخابات الجديدة في شهر سبتمبر 2020".

وأتم سويلم تصريحاته قائلا: "لن يدير الكرة في مصر إلا أصحاب الخبرة ومن يعمل للصالح العام ومن ليس لديهم أي مصالح شخصية، ومن سيدير اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة هو من سيشكل الجهاز الفني الجديد للمنتخب بعد إقالة الجهاز السابق بقيادة خافيير أجيري".