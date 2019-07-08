مدرب كوت ديفوار: كنت أتمنى عدم مواجهة الجزائر.. وسنستعد لهم جيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إنه الفوز على مالي امر كان صعبا، بسبب امتلاكهم فريق قوي ومميز، مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من اللعب بكل ما يملكون من قوة.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى ربع نهاي لكأس الأمم الأفريقية 2019، عقب الفوز على مالي بدور الـ 16 من البطولة.

Advertisements

وقال كمارا في المؤتمر الصحفي:" سنفرح اليوم بهذا الفوز ضد مالي وبعدها سنبدأ الاستعداد جيدا لمواجهة الجزائر بدول الـ 8 بكأس الأمم الأفريقية".

وأضاف، أنه لم يكن يتمنى مواجهة الجزائر بدور الـ 8، لذلك سيعكف للتحضير لتلك المواجهة بشكل جيد، في ظل ظهور محاربي الصحراء بصورة مميزة في المباريات الماضية.

واوضح، أن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، يحضر فريقه جيدا للمباريات، لذلك سيحاول أن يكون حاضرا هو الأخر بقوة مع كوت ديفوار.