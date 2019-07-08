رومينيغه يعد بتعاقدات جديدة في بايرن ميونخ

وعد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغيه، اليوم الإثنين، بجلب تعاقدات جديدة لتعزيز صفوف النادي البافاري، للمنافسة بقوة الموسم المقبل.

قال رومينيعه في مؤتمر صحافي، بحضور المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز أحد الوافدين الجدد هذا الصيف: “علينا أن ننتظر ونرى، ما زلنا نبحث عن أجنحة بعد خسارتنا جناحين من الكراز الرفيع في شخص الهولندي آريين روبن، والفرنسي فرانك ريبيري”.

وأضاف: “أتفهم أن هناك نفاد صبر، لكنني لست قلقاً على الإطلاق، سنقوم بالمزيد من التعاقدات من الآن حتى 2 سبتمبر (أيلول)”.

وأشار إلى أنه في الماضي تم التعاقد مع لاعبين في اللحظة الأخيرة من فترة الانتقالات، بينهم الإسباني تشابي ألونسو وروبن، اللذان تم تسجيلهما قبل 5 دقائق من إغلاق سوق الانتقالات.

وتطرق رومينيغه أيضاً لحالة مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي الألماني لوروا سانيه، مشيراً إلى أن النادي البافاري لم يتخلى عن فكرة ضمه.

وقال “سانيه أراد التفكير في مستقبله خلال عطلته، هذا ما فعله. الآن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت الأمور تتحرك”.

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وكان النادي البافاري الذي استأنف تدريباته للموسم الجديد اليوم الإثنين، هدفا لانتقادات من توماس كروث، وكيل أعمال حارس مرمى بايرن ميونيخ الدولي مانويل نوير الذي اعتبر أن الفريق البافاري “ليس تنافسيا بعد”، خصوصا من أجل التألق في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال رومينيغه “لقد أجريت مكالمة هاتفية مع مانويل نوير. توماس كروث ليس المتحدث الرسمي باسم مانويل نوير. إنه رأي شخصي بحت أبداه كروث”.

وأضاف المهاجم الدولي السابق أنه وجد تصريح وكيل الأعمال “غريبًا بعض الشيء”، مشيرا إلى أنه “كانت لدينا علاقة جيدة وجدية حتى الآن”.

وكان الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ صرح في 27 حزيران/يونيو الماضي أنه يريد أن يتعاقد مع “أربعة لاعبين آخرين” لإكمال مجموعته.

من جهته، أعرب لوكاس هرنانديز الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 80 مليون يورو، في صفقة قياسية لناد ألماني، عن “اعتزازه” باللعب مع بايرن، سواء كقطب دفاع أو كمدافع أيسر.

وقال هرنانديز (23 عاما) الذي خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى في نهاية آذار/مارس الماضي، إن عملية التعافي تسير على ما يرام وأنه ينتظر الضوء الأخضر من الأطباء لاستئناف التداريب.