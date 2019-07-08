الأهلي يكتسح سوكر سمارت بـ 9 أهداف

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا عريضا بنتيجة ٩ أهداف نظيفة على حساب نظيره فريق سوكر سمارت الإسباني في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي ضمن معسكر الإعداد الخارجي.

الشوط الأول

بدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي الأهلي واستحواذ على الكرة ونجح رمضان صبحي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نفذها علي معلول الا أن حارس سوكر سمارت تصدى لها، وبعد ذلك توالت الفرص للاعبي الأهلي أمام مرمى المنافس. وفي الدقيقة ١١ سجل حسين الشحات هدف التقدم بعدما مرر «معلول» عرضية متقنة حولها الشحات في المرمى معلنا عن أول أهداف اللقاء، ومع مرور الوقت زاد ضغط لاعبي الأهلي في وسط الملعب وهو ما أسفر عن عدة فرص أمام المرمى. وفي الدقيقة ٢٠ حصل الأهلي على ركلة حرة نفذها احمد فتحي لكنها لم تشكل خطورة على المنافس وتوقفت المبارة في منتصف الشوط لتناول الماء والاستراحة قبل استئنافها من جديد، وبعدها لاحت فرصة خطيرة لفريق سوكر سمارت من عرضية من الجبهة اليمنى انقذها علي

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معلول. وفي الدقيقة ٣٠ مرر صالح جمعة كرة مميزة لوليد ازارو الذي انفرد بالمرمى لكن مدافع سوكر سمارت تدخل وأنقذها قبل دخولها المرمى، وبعدها سدد السولية كرة قوية مرت أعلى العارضة. وفي الدقيقة ٣٤ نجح ازارو في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من صالح جمعة، وبعدها بدقيقتين سجل مدافع فريق سوكر سمارت هدفا عكسيا لترتفع حصيلة الشوط الأول إلى ثلاثة اهداف. واستمرت صحوة الأهلي وكاد ازارو يضيف الهدف الرابع بعدما سدد كرة قوية ارتدت من العارضة وفي الدقيقة ٣٧ سجل رمضان صبحي الهدف الرابع بعد تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء. وفي الدقيقة ٤٠ سجل ازارو الهدف الخامس من مجهود فردي مميز بعد مراوغة مدافع المنافس وسجل هدفا مميزا. واستمرت سيطرة اللاعبين على مجريات اللعب إلى أن أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق بخمسة أهداف دون مقابل.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع مارتن لاسارتي بعدة تغييرات، حيث شارك ياسر إبراهيم وأحمد علاء وباسم علي ومحمد هاني وحسام عاشور وهشام محمد وجونيو اجايي واحمد الشيخ وناصر ماهر وصلاح محسن. استمرت خطورة لاعبي الأهلي، حيث توغل ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء ومرر كرة خطيرة انقذها الحارس، وبعدها بدقيقة صوب كرة قوية مرت أعلى العارضة، وشكل باسم علي خطورة كبيرة بعد أن شارك في الجبهة اليسرى وارسل أكثر من عرضية متقنة.

وفي الدقيقة ١١ شارك احمد طارق بدلا من علي لطفي، وفي الدقيقة ١٥ سجل صلاح محسن الهدف السادس من تصويبة قوية سكنت شباك المنافس. وواصل لاعبي الأهلي السيطرة على مجريات اللعب وفي الدقيقة ٢٣ سجل احمد الشيخ الهدف السابع بعد أن تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد بقوة معززا من تقدم الفريق. واستمر استحواذ لاعبي الأهلي وأنقذ القائم هدفا من كرة صلاح محسن، وبعدها بدقائق ارتقى أحمد علاء وسدد رأسية متقنة ارتدت من العارضة، وفي الدقيقة ٣٦ صوب الشيخ كرة قوية ارتدت من القائم واكملها ناصر ماهر مسجلا الهدف الثامن للفريق. واستمر تفوق لاعبي الفريق، حيث نجح احمد الشيخ في إضافة الهدف التاسع بعد فاصل من المهارات وصوب عاشور تسديدة قوية مرت أعلى العارضة قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز كبير للأهلي خلال الودية الأولى بمعسكر إسبانيا