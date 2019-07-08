استقبال غريب من جماهير ريال مدريد لجاريث بيل

استقبلت جماهير ريال مدريد، فريقها خلال مران اليوم الاثنين استعداداً للموسم الجديد، وحصل جاريث بيل على استقبال غير متوقع بمجرد تواجده.
حيث قامت الجماهير باستقبال اللاعب ، بالسباب والإهانات المختلفة.
وأصبح اللاعب الويلزي غير مرغوب به في ريال مدريد، ولكنه
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