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استقبال غريب من جماهير ريال مدريد لجاريث بيل

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استقبلت جماهير ، فريقها خلال مران اليوم الاثنين استعداداً للموسم الجديد، وحصل جاريث بيل على استقبال غير متوقع بمجرد تواجده.

حيث قامت الجماهير باستقبال اللاعب ، بالسباب والإهانات المختلفة.

وأصبح اللاعب الويلزي غير مرغوب به في ريال مدريد، ولكنه

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رغم ذلك لا يريد الرحيل، لعدم وجود عرض جاد ومناسب له، الإضافة إلي سعيه للانضمام لنادي يمنحه راتبا مرتفعا، مثل الذي يتقاضاه في الفريق الملكي.
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