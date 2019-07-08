رسميًا.. ليستر سيتي يعلن أغلى صفقة في تاريخ النادي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الاثنين عن ضم النجم البلجيكي يوري تيليمانس من فريق موناكو بشكل نهائي في صفقة قياسية.
وأصدر النادي بيان أكد فيه أن اللاعب البلجيكي انضم للنادي في صفقة قياسية هي الاكبر في تاريخالنادي حيث بلغت 40 مليون جنيه استرليني وبعقد يمتد حتى عام 2023.
وقد لعب تيلمانز الموسم الماضي لمدة 6 أشهر على سبيل الاعارة وقدم اللاعب مستوى رائع مع
وتحدث تيلمانز للموقع الرسمي لنادي ليستر سيتي مؤكدًا سعادته بالبقاء وتمكسه بالانتقال إلى ليستر سيتي حيث لعب بشكل مميز في الموسم الماضي مشيرًا إلى أنه يسعى إلى التاهل إلى إحدى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.
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