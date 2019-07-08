مصر تفوز بـ17 ميدالية وتحصد المركز الثاني بالبطولة العربية لألعاب القوى

حصد منتخب مصر لألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف الله شاهين، 17 ميدالية فى ختام البطولة العربية السابعة لألعاب القوى للناشئين التى أقيمت على استاد رادس فى تونس. واحتلت مصر المركز الثاني فى البطولة التى شارك فيها 14 دولة عربية بفارق ميدالية واحدة عن المغرب التى احتلت المركز الأول وجاءت الجزائر فى المركز الثالث واستطاع منتخب مصر الفوز بـ 9 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.

حقق البطل يوسف بدوي ذهبية 110م حواجز وروان وليد ذهبية قذف القرص والبطله شاهيناز ذهبية رمي الرمح، وشهد محمد ذهبية القفز ومحمد سعيد

كما حصد احمد حمدي فضية قذف القرص ورولا سامح برونزية رمي الرمح ومريم هشام برونزية السباعي، وملك أحمد برونزية 400 م حواجز وأحمد حمدى برونزية دفع الجلة فى المركز الثالث واستطاع منتخب مصر الفوز بـ 9 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.حقق البطل يوسف بدوي ذهبية 110م حواجز وروان وليد ذهبية قذف القرص والبطله شاهيناز ذهبية رمي الرمح، وشهد محمد ذهبية القفز ومحمد سعيدذهبية إطاحة المطرقه وأحمد الأسواني ذهبية العشاري ومحمد أسامة ذهبية قذف القرص ودينا أمل فاروق ذهبية دفع الجلة ومحمد اسامة ذهبية دفع الجلة، ومرام محمود فضية 100م وملك أحمد فضية 100م حواجز ونجلاء أمل فاروق فضية إطاحة المطرقه.كما حصد احمد حمدي فضية قذف القرص ورولا سامح برونزية رمي الرمح ومريم هشام برونزية السباعي، وملك أحمد برونزية 400 م حواجز وأحمد حمدى برونزية دفع الجلة

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