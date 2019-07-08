والد نيمار يعلق على بيان باريس سان جيرمان

علق والد نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على غياب البرازيلي عن تدريبات نادى العاصمه اليوم.
وكان نادي باريس سان جيرمان أصدر بيانًا اليوم هاجم نيمار بسبب انقطاعه عنالتدريبات، مؤكدًا أن النادي سيوقع عقوبات على اللاعب".
ونقلت صحيفة فوكس البرازيلية رد والد نيمار على بيان باريس سان جيرمان، حيث قال، " لا داعي
تابع " نيمار يقوم بعمل خيري متفق عليه مسبقاً".
وأكد والد نيمار أن اللاعب سيعود لتدريبات باريس سان جيرمان في الخامس عشر من يوليو الجاري.
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