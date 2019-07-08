طلعت يوسف يطلب ضم بناهيني وويلسون لمعسكر الاتحاد السكندري

طلب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندري، انضمام مهاجم وهداف الفريق بناهينى و المدافع ويلسون إلى صفوف فريق الكرة، و خوض فترة الإعداد، بعد نهاية إعارتهما.

حيث من المقرر أن يكون التجمع الأول لفريق الكرة يوم 13يوليو الجارى، و ذلك

عقب انتهاء إعارة الثنائى لنادى الشعلة السعودي، للوقوف على المستوى الفنى و البدنى للاعبين و تحديد موقفهم.

و يُنهى اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة الإجراءات المتبعة لوصول اللاعبان تمهيداً لانضمامهم و

خوضهم فترة الإعداد.

و يقوم الجهاز الإدارى لفريق الكرة بقيادة اللواء عبد الجليل بمجهودات كبيره لإنهاء إجراءات معسكر الإعداد المقرر إقامته اعتباراً من يوم 20 يوليو و حتى يوم 10 أغسطس القادم.

كما أنهى الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين، والكابتن سمير محجوب المدير الإدارى إجراءات أنتقال اللاعب كريم الديب لصفوف لزعيم الثغر.