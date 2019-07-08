منتخب مصر لكرة السلة يفوز على الأردن وديًا

حقق منتخب مصر لكرة السلة الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 81-69 في المواجهة الودية التي جمعت بينهما اليوم الاثنين فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى بطولة الأفرو كان التى تقام بمالى الأسبوع المقبل. استعدادات الفراعنة للمشاركة فى بطولة الأفرو كان التى تقام بمالى الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أخرى أمام الأردن غدًا الثلاثاء على أن يعود إلى القاهرة بعد غدٍ الأربعاء. وتضم بعثة منتخب مصر 15 لاعبا، ويرافقهم عصام عبد الحميد مديرا فنيا.

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