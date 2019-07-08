ليونيل ميسي يتواجد بالتشكيل الأسوأ لكوبا أمريكا

جنى الدولى الارجنتينى ليونيل ميسي لاعب منتخب الارجنتين ثمار الظهور بمستوى سئ فى بطولة كوبا امريكا والمقامة فى دولة البرزيل. وفشل ميسي فى قيادة الارجنتين للتتويج بكوبا امريكا، حيث خرج من نصف النهائي امام نظيره البرازيلي فى المبارة التى جمعت بينهما وانتهت بفوز السيليساو بنتيجة 1-2. التى جمعت بينهما وانتهت بفوز السيليساو بنتيجة 1-2. وكشفت صحيفة جلوبو البرازيلية عن التشكيل الأسوأ ببطولة كوبا امريكا والتي شهدت تواجد ليونيل ميسى بها. وجاء التشكيل الأسوأ لكوبا أمريكا على النحو التالي : حراسة المرمى : التشيلي أرياس. Advertisements خط الدفاع : الأكوادوري كوينتيرو - التشيلي جاري ميديل - الأرجنتين أوتاميندي - التشيلي بوسيجور. خط الوسط : الأوروجواياني فالفيردي - الأكوادوري أنطونيو فالنسيا - الأوروجوياني دي أراسكيتا. خط الهجوم : الأرجنتنيني انخيل دي ماريا - البرازيلي ديفيد نيريس، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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