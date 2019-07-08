أستون فيلا يدرس التعاقد مع أحمد حجازي

يدرس مسئولو نادي أستون فيلا الإنجليزي، التعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع "بي بي سي" سبورت، أن أستون فيلا يرغب في التعاقد مع حجازي لقيادة خط دفاعه في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي.

وذكر الموقع أن رغبة أستون فيلا في التعاقد

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مع حجازي جاءت بعدما قام مسؤولو الفريق بمتابعة اللاعب خلال كأس أمم أفريقيا 2019، وتحديدًا أثناء تواجدهم في مواجهة مصر وجنوب أفريقيا.

وكانت بي بي سي كشفت عن نية أستون فيلا في تقديم عرض بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني

من أجل التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا، حيث تواجد دين سميث المدير الفني للفريق الإنجليزي، وخيسوس جارسيا المدير الرياضي في القاهرة خلال الأيام الماضية، من أجل متابعة اللاعب، قبل أن يلفت حجازي أنظارهما إليه.

الجدير بالذكر أن أستون فيلا يضم بين صفوفه، أحمد المحمدي ظهير منتخب مصر، والذي نجح في قيادة الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي.