أستون فيلا يدرس التعاقد مع أحمد حجازي

يدرس مسئولو نادي أستون فيلا الإنجليزي، التعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد موقع "بي بي سي" سبورت، أن أستون فيلا يرغب في التعاقد مع حجازي لقيادة خط دفاعه في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي.
وذكر الموقع أن رغبة أستون فيلا في التعاقد
وكانت بي بي سي كشفت عن نية أستون فيلا في تقديم عرض بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني
الجدير بالذكر أن أستون فيلا يضم بين صفوفه، أحمد المحمدي ظهير منتخب مصر، والذي نجح في قيادة الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي.
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