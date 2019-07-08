اونلاين | يلا بلس AFCON: مباراة تونس وغانا بث مباشر | كورة ستار بدون تقطيع | مباراة تونس ضد غانا كورة اون لاين BEIN YOUTUBE

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مشاهدة بث مباشر مباراة تونس ضد غانا اليوم بتاريخ 8-7-2019 في كأس الأمم الإفريقية مباراة تونس وغانا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية تصب توقعاتها في صالح غانا بالنظر إلى الأداء المتراجع الذي قدمه منتخب تونس في دور المجموعات من أمم إفريقيا المقامة في مصر مباراة تونس وغانا تشهد مواجهة قوية للمنتخب العربي الشقيق مشاهدة بث مباشر مباراة تونس ضد غانا اليوم بتاريخ 8-7-2019

موعد مباراة تونس وغانا اليوم

تقام مباراة تونس وغانا اليوم في الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب استاد الإسماعيلية الذي يرحب بالأشقاء وتأمل الجماهير المصرية في تأهلهم إلى ربع نهائي كأ الأمم الإفريقية في مصر مشاهدة بث مباشر مباراة تونس ضد غانا اليوم بتاريخ 8-7-2019 على موقع الخليج 365 الرياضي

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القنوات الناقلة لمباراة تونس وغانا اليوم

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة تونس وغانا اليوم من خلال خدمة البث الرقمي على التردد الأرضي كما تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس بشكل حصري وتتنظر جماهير الزمالك مشاهدة فرجاني ساسي نجم الزمالك المصري في مباراة تونس وغانا اليوم مشاهدة بث مباشر مباراة تونس ضد غانا اليوم بتاريخ 8-7-2019



تشكيل تونس المتوقع وتشكيل غانا المتوقع اليوم

من أهم نجوم تشكيل تونس أمام غانا إلياس السخيري وغيلان الشعلالي وفرجاني ساسي وأنيس البدري ووجدي كشريدة ويوسف المساكني وطه ياسين الخنيسي وديلان برون وياسين مرياح بينما أهم نجوم تشكيل غانا جوردان أيو وأندري أيو ومبارك واكاسو وتوماس بارتي وجوناثان مانساه مشاهدة بث مباشر مباراة تونس ضد غانا اليوم بتاريخ 8-7-2019

وتعرض منتخب تونس مع المدرب الفرنسي آلان جيريس لانتقادات عديدة لسوء المستوى في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2019 لكنه يبحث اليوم عن الظهور بشكل مفاجيء أمام غانا واكتساح منتخب النجوم السوداء وإن كانت أزمة تونس مثل مصر في مدربها لأن جيريس لا يدرك قيمة منتخب تونس وهو ما فعله خافيير أجيري مع منتخب مصر مشاهدة بث مباشر مباراة تونس ضد غانا اليوم بتاريخ 8-7-2019