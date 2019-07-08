اونلاين | رابط YALLA SHOOT مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت ماتش تونس LIVE7HD كورة لايف مباراة تونس GOAL TV

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يلا شوت plus مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر اليوم 8 - 7 - 2019 في كأس أمم إفريقيا، كورة لايف HD يلتقي منتخبي تونس وغانا اليوم ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية CAN 2019 والتي تقام على الملاعب المصرية، تابعوا معنا عبر موقعكم الخليج 365 الرياضي البث المباشر والحي لمباراة نسور قرطاج الآن.

موعد بدأ مباراة تونس ضد غانا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة- يلا شوت لايف

تنطلق مباراة تونس وغانا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة بتوقيت تونس، وستكون المباراة المرتقبة بين تونس وغانا منقولة حصريًا عبر قناني beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR بتعليق المعلق الرائع عصام الشوالي، بالإضافة إلى نقلها عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت الرياضية المصرية.

تشكيل تونس أمام غانا KORA LIVE :-

حراسة المرمى: المعز حسن

خط الدفاع: كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي

خط الوسط: إلياس السخيري، الشعلالي، فرجاني ساسي

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خط الهجوم: المساكني، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي

تشكيل غانا أمام تونس KORA STAR:

حراسة المرمى : ريتشارد أوفوري

خط الدفاع : بابا رحمان - أندي يادوم - جون بوي

خط الوسط : نوح قاسم - مبارك واكسو - أفري أكوا - توماس بارتي.

الهجوم : صامويل أوسو - أندريه أيو - جوردان أيو.

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نقدم لكم رابط KORA PLUS لمشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر بدون تقطيع، تونس تسعي لتحقيق الفوز من أجل التأهل لدور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا 2019، كورة لايف متابعة مباراة تونس ضد غانا بجودة متعددة عبر قناة BEIN SPORTS.