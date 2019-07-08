اونلاين | مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر Total AFCON 2019 يلا شوت PULS رابط ماتش تونس Tunisia vs Ghana

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يلا لايف البث المباشر لمباراة منتخب تونس بقيادة مدربه ألان جريس مع منتخب غانا يوم الإثنين 8 يوليو على ستاد الإسماعيليه في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، في إطار منافسات دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019, كورة ستار ويسعى منتخب تونس لتحقيق التأهل لدور الربع نهائي KORA STAR.

بث الاسطورة للمباريات ونجح منتخب غانا في الصعود لدور ال16، بعد تصدر المجموعة السادسة والفوز في مباراة وحيدة أمام منتخب غينيا بيساو، والتعادل أمام منتخبي بنين والكاميرون LIVE7HD، بينما صعد منتخب تونس كوصيف للمجموعة الخامسة، بعد التعادل في ثلاث مباريات أمام منتخبات موريتانيا، وانجولا، ومالي وجلب 3 نقاط، BEIN MATCH.



كورة كول ويأتي التش كيل المتوقع لمنتخب تونس في مواجهة منتخب غانا كالتالي :-

حراسة المرمى : معز حسن.

خط الدفاع : وجدي كشريدة - أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان براون.

خط الوسط : فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - يوسف المساكني - أنيس البدري.

خط الهجوم : طه ياسين الخنيسي.

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بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب غانا في مباراة نسور قرطاج :-

حراسة المرمى : ريتشارد أوفورى.

خط الدفاع : أندي يادوم - جوزيف أودو - جون بوي - بابا رحمان.

خط الوسط : صامويل أوسو - توماس بارتي - مبارك واكاسو - أوسو كوابينا.

خط الهجوم : أندريه أيو - جوردان أيو.

كورة توداي وسوف تقام المباراة بين منتخب تونس، ومنتخب غانا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، KORA2DAY وستذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات KOOORA GOAL.

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