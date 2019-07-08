اونلاين | livehd7 في العارضة: يلا شوت مباراة تونس وغانا بث مباشر can 2019 كورة ستار بدون تقطيع رابط ماتش تونس FULL HD

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يقدم الخليج 365 الرياضي تغطية ومتابعة مميزة لمباراة غانا وتونس اليوم في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها يلا شوت بث مباشر مباراة غانا وتونس اليوم على ملعب الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين يلاشوت وبحضور جماهيري ينتظر أن يكون مكثفا من قبل الجماهير التونسية والمصرية يالاشوت خاصة ان المنتخب التونسي هو المنتخب العربي الثاني الذي ما زال يتواجد في البطولة يلا شوت جوال.

موعد مباراة تونس وغانا اليوم الاثنين في دور الستة عشر من البطولة الإفريقية:

النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية يلا شوت حصري تقام على أرض مصر، ومن بين مبارياتها القوية لقاء اليوم بين منتخب تونس ونظيره الغاني على ملعب الإسماعيلية يلا شوت بدون تقطيع في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة يلا شوت الجديد الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت اليمن yalla shoot الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة المغربية يلا شوت حصرى.



تشكيل غانا المتوقع:

حراسة المرمي : ريشارد أوفوري.

خط الدفاع : أندي يادوم - جوناثان منساه - كاسيم نوهو - عبدالرحمن بابا.

خط الوسط : كوادو أسامواه - توماس بارتي - مبارك واكاسو.

خط الهجوم : كريستيان اتسو - اندريه أيو - جوردان ايو.

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تشكيل تونس المتوقع:

حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: وجدى كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - أسامة الحدادى.

خط الوسط: غيلان الشعلالى - إلياس السخيرى - أنيس البدرى - نعيم السليتى.

الهجوم: طه ياسين الخنيسى - وهبى الخزرى.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وغانا اليوم:

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