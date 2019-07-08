اونلاين | BeIN ناو المفتوحة: مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت Kora Star مشاهدة بث مباشر ماتش تونس اليوم كورة لايف PULS KORA

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بث مباشر مباراة تونس وغانا يلا كوره اليوم الإثنين 8-7-2019 في بطولة أمم إفريقيا، يخوض منتخب تونس اختبارا قويا كورة أمام نظيره الغاني مساء اليوم كورة شوت في ختام منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية koora online على ملعب الإسماعيلية مباشرة مباراة غانا ضد تونس لحظة بلحظة يلا شوت.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وغانا اليوم الاثنين في بطولة امم افريقيا :

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موعد مباراة غانا ضد تونس اليوم الاثنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019:



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تشكيل منتخبي غانا وتونس اليوم:

تشكيل غانا المتوقع:

حراسة المرمي : ريشارد أوفوري.

خط الدفاع : أندي يادوم - جوناثان منساه - كاسيم نوهو - عبدالرحمن بابا.

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خط الوسط : كوادو أسامواه - توماس بارتي - مبارك واكاسو.

خط الهجوم : كريستيان اتسو - اندريه أيو - جوردان ايو.

تشكيل تونس المتوقع:

حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: وجدى كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - أسامة الحدادى.

خط الوسط: غيلان الشعلالى - إلياس السخيرى - أنيس البدرى - نعيم السليتى.

الهجوم: طه ياسين الخنيسى - وهبى الخزرى.

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