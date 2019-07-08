اونلاين | أآكستريم Star: بث مباشر مباراة تونس وغانا كورة أونلاين beIN MAX يلا شوت أونلاين Goal PLUS تونس yalla match

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر لايف في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية مشاهدة مباراة تونس ضد غانا بث مباشر كورة لايف في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر بالفترة ما بين 22 يونيو وحتي 19 يوليو الجاري.

موعد مباراة تونس وغانا والقنوات الناقلة بث مباشر اليوم:



تقدم شبكة قنوات بي إن سبوت الرياضية نقل حصري ومباشر لمباراة تونس وغانا ضمن اهم مباريات اليوم في دور الـ16 من بطولة إفريقيا والتي ستكون منقولة على bein sport max وعلى قناة تايم سبورت المصرية في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية مساء اليوم الاثنين الموافق 8-7-2019.

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة:

حراسة المرمي: معز حسن

خط الدفاع: أسامة الحدادي - وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون

خط الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

خط الهجوم: يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي

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تشكيلة منتخب غانا المتوقعة:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: أندي يادوم - بابا رحمان - جون بوي - جوسيف أيدو

خط الوسط: مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو

خط الهجوم: أندريه أيو - جوردان أيو - كوابينا أوسو

يلا شوت مشاهدة مباراة تونس وغانا رابط كورة لايف حصري:

يسعي منتخب تونس لتحقيق الفوز اليوم على السنغال من أجل التأهل للدور المقبل وتعويض سلسلة الاداء السلبي الذي عليه نسور قرطاج في دور المجموعات حيث فشل المنتخب التونسي في تحقيق اي انتصار بدور المجموعات ولذلك ستكون موقعة السنغال اليوم تحدي كبير عن كافة اللاعبين، مشاهدة مباراة تونس وغانا يلا شوت لايف بدون تقطيع من خلال رابط سريع يوتيوب.