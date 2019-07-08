اونلاين | YAllA شووت 4U: مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت Kora Star مشاهدة بث مباشر ماتش تونس اليوم كورة اون لاين TV

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مشاهدة مباراة تونس وغانا اليوم الإثنين 8-7-2019 بث مباشر شاهد عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يحتضن استاد الإسماعيلية مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب التونسي ونظيره الغاني، مساء اليوم، وذلك في إطار منافسات الدور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام أحداثها في مصر خلال الفترة الممتدة من 21 يونيو حى 19 يوليو.

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يستضيف ملعب الإسماعيلية مباراة تونس وغانا مساء اليوم، وسوف تنطلق احداثها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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من المقرر أن تعرض أحداث المباراة النارية بين المنتخب التونسي ونظيره الغاني، عبر البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 ، كما ستذاع المباراة من خلال البث الأرضي المصري لقناة تايم سبورت time sport .



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لا توجد ايه غيابات في صفوف المنتخب التونسي في لقائه امام غانا اليوم، سواءًا بسبب الإيقاف فى دور الـ16 من البطولة الأفريقية، لكن يستمر غياب الظهير الأيسر لنسور قرطاج أيمن بن محمد ويوسف المساكني للإصابة، وسوف يبدأ نسور قرطاج بتشكيل مكون من: معز بن شريفية، وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي، إلياس السخيري - يوسف المساكني - كريم العواضي، طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري - نعيم السليتي.

وعلى الجانب الآخر لا توجد غيابات في صفوف المنتخب الغاني امام، وسيكون الفريق جاهز وكامل العدد فى هذه المواجهة الصعبة امام نسور قرطاج، وسوف يبدأ البلاك ستارز مواجهة تونس بتشكيل مكون من: ريتشارد أوفوري، أندي يادوم - جوزيف أودو - جون بوي - بابا عبدالرحمن، صامويل أوسو - توماس بارتي - مبارك واكاسو، أوسو كوابينا أندريه أيو - جوردان أيو.