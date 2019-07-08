اونلاين | بلس لايف bein: مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر yalla shoot كورة ستار يوتيوب ماتش منتخب تونس NOW BEIN على المفتوح

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يستضيف استاد الإسماعيلية اليوم الاثنين 8-7-2019 مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين منتخب غانا ونظيره منتخب تونس ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019، شاهد بث مباشر مباراة غانا وتونس على كورة لايف بدون تقطيع، شاهد الآن مباريات أمم إفريقيا KORA TODAY، تابع لايف المواجهة المرتقبة بين المنتخبين التونسي والغاني على رابط الاسطورة LIV7HD.

البث المباشر – شاهد مباراة تونس وغانا على YALLASHOOT، منتخب تونس حجز تذكرة العبور لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني بمجموعته الخامسة برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات مع أنجولا ومالي وموريتانيا، أما منتخب غانا تصدر تريتيب مجموعته برصيد 5 نقاط من تعادلين وفوز على غينيا بيساو..شاهد بث مباشر ONLINE مباراة غانا وتونس بدون تقطيع على كورة لايف KORA LIVE.

التشكيلة المتوقعة لمباراة تونس وغانا في بطولة أمم إفريقيا اليوم الاثنين:

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة:

حراسة المرمي: معز حسن

خط الدفاع: أسامة الحدادي - وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون

خط الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

خط الهجوم: يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي

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تشكيلة منتخب غانا المتوقعة:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: أندي يادوم - بابا رحمان - جون بوي - جوسيف أيدو

خط الوسط: مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو

خط الهجوم: أندريه أيو - جوردان أيو - كوابينا أوسو..



- موعد مباراة تونس ضد غانا في أمم إفريقيا على KORA GOOOL اليوم الاثنين:

منتخب تونس صاحب اللقب الإفريقي الوحيد يواجه منتخب غانا ثالث أكثر المنتخبات تتويجًا بالألقاب القارية برصيد 4 ألقاب بعد مصر والكاميرون، في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا، وستنطلق المباراة المرتقبة بين غانا وتونس في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الاثنين 8-7-2019 على استاد الإسماعيلية، شاهد مباشرة مباراة تونس وغانا على COOL KORA.

- القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد غانا اليوم الاثنين في CAN 2019:

ستكون مباراة غانا ضد تونس متاحة بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس ، MAX HD 1 ، MAX HD 2، بتعليق عربي مميز (عصام الشوالي – علي محمد علي)، ويمكن متابعة المباراة من خلال التردد الأرضي لقناة تايم سبورت واستمتع قبل اللقاء باستوديو تحليلي بقيادة الإعلامي القدير أحمد شوبير وكوكبة من أبرز نجوم كرة القدم، ويمكنكم مشاهدة المباراة بين تونس وغانا LIVE علي روابط بث مباشر KORA ONLINE.