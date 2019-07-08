اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسوكر سمارت في معسكر إسبانيا.. الأحمر يتقدم 9-0

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسوكر سمارت في معسكر إسبانيا.. الأحمر يتقدم 9-0 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتقدم النادي الأهلي على فريق سوكر سمارت الإسباني بتسعة أهداف نظيفة حتى الآن وتشاهدون بث مباشر مباراة الأهلي وسوكر سمارت الودية في معسكر القلعة الحمراء بإسبانيا.

الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق سوكر سمارت الودية انتهى بتفوق الأهلي بخمسة أهداف دون مقابل.

بدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي الأهلي واستحواذ على الكرة ونجح رمضان صبحي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نفذها علي معلول الا أن حارس سوكر سمارت تصدى لها، وبعد ذلك توالت الفرص للاعبي الأهلي أمام مرمى المنافس.

وفي الدقيقة ١١ سجل حسين الشحات هدف التقدم بعدما مرر «معلول» عرضية متقنة حولها الشحات في المرمى معلنا عن أول أهداف اللقاء، ومع مرور الوقت زاد ضغط لاعبي الأهلي في وسط الملعب وهو ما أسفر عن عدة فرص أمام المرمى.

وفي الدقيقة ٢٠ حصل الأهلي على ركلة حرة نفذها احمد فتحي لكنها لم تشكل خطورة على المنافس وتوقفت المبارة في منتصف الشوط لتناول الماء والاستراحة قبل استئنافها من جديد، وبعدها لاحت فرصة خطيرة لفريق سوكر سمارت من عرضية من الجبهة اليمنى انقذها علي معلول.

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وفي الدقيقة ٣٠ مرر صالح جمعة كرة مميزة لوليد ازارو الذي انفرد بالمرمى لكن مدافع سوكر سمارت تدخل وأنقذها قبل دخولها المرمى، وبعدها سدد السولية كرة قوية مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة ٣٤ نجح ازارو في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من صالح جمعة، وبعدها بدقيقتين سجل مدافع فريق سوكر سمارت هدفا عكسيا لترتفع حصيلة الشوط الأول إلى ثلاثة اهداف.

واستمرت صحوة الأهلي وكاد ازارو يضيف الهدف الرابع بعدما سدد كرة قوية ارتدت من العارضة وفي الدقيقة ٣٧ سجل رمضان صبحي الهدف الرابع بعد تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة ٤٠ سجل ازارو الهدف الخامس من مجهود فردي مميز بعد مراوغة مدافع المنافس وسجل هدفا مميزا.

واستمرت سيطرة اللاعبين على مجريات اللعب إلى أن أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق بخمسة أهداف دون مقابل.